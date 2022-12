Beatrice Valli incinta del quarto figlio: «Ma la gravidanza è a rischio, ecco perché». Fan preoccupati

«Ho la placenta bassa, molto bassa» racconta Beatrice Valli ai suoi followers. In attesa del suo quarto figlio, dopo la visita morfologica, l'ex volto di Uomini e Donne ha dovuto aggiornare i fan di questo problema. «Era successo con Azzurra, quindi farò un po' di attenzione in questo periodo» continua riferendosi alla sua terzogenita.

«Ecco - continua Bea - , ne avevamo parlato l'altro giorno che era tutto bene e tac» dice con un pizzico di scaramanzia. In arrivo per la famiglia Marchini c'è la terza femmina, anche se papà Marco Fantini avrebbe preferito un maschio: «Sperava in quell'1% di errore, ma non è così. - per poi ribattere - Dai, in realtà è molto contento».

La notizia

I due noti influencer, Marco Fantini e Beatrice Valli, ex volti di Uomini e donne hanno finalmente rivelato il sesso della futura neonata. Com'è nel loro stile, i due influencer hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui insieme ai figli, Alle, Bianca e Azzurra, Beatrice ha organizzato un gioco per far scoprire a Marco il sesso. Una serie di palloncini da scoppiare, una torta da tagliare e un pacco da aprire... et voilà: sono venuti fuori dei calzini rosa. «E' femmina? non ci credo» ribatte Marco, quasi amareggiato dall'idea di essere circondato da sole donne. E guardando il piccolo Alle, Marco dice: «Andiamo a Valencia dai» ironizzando. «Altri anni di Frozen... di danza» continua l'ex tronista nel video, riferendosi al sesso della nascitura. «E amore ma tu le hai fatte , non è che le faccio da sola» dice Bea sorridendo, compiaciuta dalla notizia.