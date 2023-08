Aurora Ramazzotti, la foto nuda per provocare gli hater: «Felice di indignare determinati soggetti». Poi, "cita" Mahmood

Aurora Ramazzotti risponde a chi l'ha criticata per la foto postata sul suo profilo social, in cui appare nuda sotto la doccia in giardino. L'influencer, sempre molto divisiva per le sue azioni sui social, è stata ricoperta di critiche da chi non ha apprezzato quello scatto audace. «Questione di stile ed eleganza», ha scritto qualcuno nei commenti, o ancora «sei una mamma, dovresti coprirti», incalza un altro. La figlia di Michelle Hunziker non è rimasta in silenzio e ha detto la sua.

Le risposte di Aurora Ramazzotti

Aurora ha pubblicato una carrellata di scatti della sua estate, tra i quali è spuntata anche la foto hot della discordia. Sebbene in tantissimi abbiano commentato positivamente la scelta, c'è chi non ha apprezzato. Ed è proprio su queste persone che si è concentrata Aurora, che ha rivelato invece di aver messo la foto di proposito per «causare indignazione in determinati soggetti». La stessa ha infatti commentato il suo post, pubblicato la Gif di un uomo che mangia i pop corn, conscia dei commenti che sarebbero arrivati. «Onestamente, non me ne frega davvero niente», ha aggiunto la mamma di Cesare.

Aurora cita Mahmood

Aurora ha pubblicato uno dei messaggi arrivati in privato: «Sei totalmente libera...

Non tutto ciò che è libero è lecito! Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite... Detto questo Aurora spero di avere stuzzicato la tua mente, per favore pensaci... Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d'acqua», le ha scritto un'utente. Per rispondere Aurora ha utilizzato la famosa scimmietta dei Simpson e poi ha ribattuto con un'altra foto di nudo. Quella di Mahmood. «Anche lui si perde in un bicchier d'acqua», ha risposto ironicamente.