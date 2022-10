Aurora Ramazzotti, le prime foto del pancino. E ai fan risponde: «Ecco cosa bevo in gravidanza»

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e non potrebbe essere più felice di così. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa insieme al compagno Goffredo Cerza di un maschietto, come hanno rivelato i due poche settimane fa.

La notizia della gravidanza era stata confermata dalla stessa Ramazzotti con un simpatico video pubblicato sui social. Inizialmente ha voluto tenere la notizia nascosta dai media, ma da quando lo ha rivelato la futura mamma condivide spesso sui social pensieri riguardanti la gravidanza. Non si nasconde più... oggi Aurora mostra raggiante e sorridente il pancino che comincia a formarsi.

Le foto su Instagram

Con un tubino nero e attillato, Aurora Ramazzotti si è fatta fotografare dal fidanzato, nonchè futuro papà, Goffredo durante una bellissima passeggiata tra le vie di Villa Borghese, a Roma. L'abito ha messo in risalto il pancino e l'influencer non ha potuto fare a meno di documentare con gioia il momento. Come didascalia la figlia di Eros ha aggiunto un emoticon con gli occhi sbarrati: incredula della pancia che, finalmente, comincia a prendere forma.

Cosa beve in gravidanza

Tra le storie, Aurora Ramazzotti ha poi risposto ad una domanda posta da un utente. Il fan ha chiesto alla futura mamma cosa è solita ordinare al bar ora in gravidanza. E Aurora ha spiegato di non amare le bavande alcoliche e nemmeno quelle gasate, come la Coca Cola. Ma ama mangiare e di certo non si vieta nessun desiderio: «Scegliete posti dove all'aperitivo diano da mangiare. Quelli che portano due olive secche e un pezzo di sedano sono banditi. Non si può bere ma almeno dateci del cibo», ha concluso la Ramazzotti.