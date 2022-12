Aurora Ramazzotti mostra (per la prima volta) la sua nuova casa: le foto prima e dopo

Aurora Ramazzotti si è ripresa, dopo aver trascorso il suo 26esimo compleanno legata a letto a causa di una pesante influenza, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha ripreso le forze e ne ha approfittato per mostrare ai fan (per la prima volta) la casa in cui l'influencer si è trasferita da poco insieme al compagno e futuro papà Goffredo Cerza.

Body shaming, Chanel Totti vittima su Instagram: «Sembri una 30enne». Ma c'è chi la difende: «È solo invidia»

Com'è fatta la casa di Aurora Ramazzotti

L'home tour comincia dall'ingresso, addobbato con un piccolo albero di natale «gentilmente offerto da mia suocera, grazie Franci», ha aggiunto Aurora a corredo del video. Il pezzo forte però è il salone: ampio open space a tema verde militare, anche se la cosa di cui va più fiera Aurora è la carta da parati con la fantasia a piuma di pavone: «Mi piace tantissimo», ha concluso Aurora.

La casa è in stile moderno e completa di tutto (sul mobile del salotto presenti le iniziali dei nomi della coppia in versione gigante), eccetto per alcuni dettagli da aggiungere mano a mano. L'influencer ha mostrato accuratamente tutti gli angoli della casa, bagno incluso, eccetto per una stanza che è rimasta chiusa a causa di lavori in corso: probabilmente sarà la cameretta per il bebè in arrivo.