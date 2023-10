Aurora Ramazzotti, shopping con il figlio Cesare: con loro c'è la babysitter. Critiche social: «Che bisogno c'è?»

È diventata mamma da poco più di sei mesi, ma le scelte di Aurora Ramazzotti fanno già discutere. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato nelle scorse settimane di non avere alcuna intenzione di esporre il piccolo Cesare Augusto sui social, raccogliendo grandi consensi fra i suoi follower. L'ultima uscita, però, ha diviso il popolo della rete: Aurora, infatti, è stata paparazza in centro a Milano, intenta a fare shopping, con il piccolo nel passeggino e l'inseperabile babysitter. Proprio la presenza di quest'ultima ha scatenato il dibattito sui social.

Aurora Ramazzotti, critiche per la babysitter

In un video pubblicato su TikTok dalla pagina "Paparazzi Secrets" si vede Aurora aiutata dalla babysitter a spingere il passeggino e a sistemare Cesare in macchina nel suo seggiolino. Un'assistenza ritenuta da molti eccessiva: «Già la tata! - scrive un utente - Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto».

E ancora: «La tata...

Ma perché lei lavora? Che fa?». Secondo un altro follower della pagina TikTok la babysitter sarebbe con la Ramazzoti 24 ore al giorno. I social discutono, Aurora risponderà? Di solito non le manda a dire, soprattutto quando si tratta del suo essere mamma.