​Antonella Clerici e il feeling forte con la figlia Maelle: «Vi racconto in cosa mi somiglia tanto»

Sempre protgonista in televisione, sempe più conosciuta. Antonella Clerici rivela in cosa le somiglia la figlia Maelle, avuta il 21 febbraio 2009 dall’ex compagno Eddy Martens. In una lunga intervista la popolarissima conduttrice, che il prossimo 6 dicembre compirà 58 anni, parla della sua tenera 12enne, in cui si ritrova moltissimo.

LEGGI ANCHE:

Il giallo di Cecilia Rodriguez, "scomparsa" da Instagram. Interviene anche Belen

“E’ alta un metro e 70, è brava a scuola, adora cucinare e ora, che è nella fase della preadolescenza, è alla ricerca della sua piccola indipendenza - confessa la presentatrice - A volte dice: ‘Mamma, vado alle giostre’. Poi la vedo uscire di casa e mi rendo conto di quanto sia diventata grande. Sai cosa mi rende orgogliosa? Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”.

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA