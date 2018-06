Anna Tatangelo, paura all'ospedale: «Sono svenuta dall'emozione»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emozione gioca un brutto scherzo ad. La cantante di Sora ha assistito al parto della sorella e mentre era in ospedale è svenuta. A rassicurare tutti ci ha pensato la Tatangelo attraverso le Instagram Stories.Distesa sulle sedioline dell'ospedale, sorridente e al settimo cielo la cantante ha dichiarato: “Questo è il terzo parto a cui assisto ma oggi non ho retto. E' l'emozione, che devo fà”.La sorella Silvia ha partorito una femminuccia che hanno chiamato Sofia e l'ex di Gigi D'Alessio ha condiviso con i suoi follower la gioia del momento.Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Le immagini che confermano il riavvicinamentoDi un possibile riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è molto parlato in queste settimane. Dopo la separazione, infatti, alcune dichiarazioni di lei avevano fatto pensare ad un ritorno di fiamma. Di recente, inoltre, pare che i due abbiano partecipato insieme ad un matrimonio di una cugina del cantante. Entrambi sono apparsi felici e sorridenti ma, soprattutto, molto complici. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio torneranno insieme? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere come si evolvono le cose.