Sedili imbrattati: Anna Lou chiede scusa su Instagram ma il suo profilo è rimosso

di Paolo Travisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiede scusa. La figlia sedicenne die Morgan, dopo le foto postate su Instagram in cui mostrava i sedili dell'“imbrattati” con la sua firma, fa un passo indietro. E torna ad utilizzare le Stories di Instagram per scusarsi del suo gesto, che ha provocato un'ondata di commenti negativi. Ovviamente, proprio sui social. E' stata “una ragazzata” scrive Anna Lou in una lunga lettera, in cui accenna il rapporto coi suoi genitori, ma soprattutto si descrive per quello che è, un'adolescente, che come tutti i ragazzi della sua età commette “una miniera di sbagli”, ma ognuno di questi “serve sempre per insegnarci qualcosa”. Ecco il testo della lettera pubblicato sul suo profilo.“Ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco. Ora lo vedo, ho sbagliato e chiedo scusa non però in modo formale conformista, come chi deve fare, ma chiederò scusa in modo sincero col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi ma non c’entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e di mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi gentili, violento e disumano. Gli errori li commettiamo tutti, gli adolescenti poi sono una miniera di sbagli, perché fanno esperienza, e ogni sbaglio serve sempre per insegnarci qualcosa. Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per una ragazza della mia età.Non è altro che “una ragazzata“, ma ciò non mi giustifica e per questo chiedo personalmente scusa1. Alle persone che dovranno pulire2. Alle persone che si sono sporcate magari anche l’unica giacca che hanno3 A chi lavora lì e ha visto violato il suo ambiente di lavoro4. A tutti i contribuenti, perché il loro lavoro straordinario di chi dovrà pulire sarà accollato e distribuito a tutti i cittadini sotto forma di tasse5. Alle persone che hanno subito il disservizio causato dalla momentanea mancanza di un mezzo pubblico, fermo per manutenzione6 Ai miei genitori, per aver dato un’altra occasione per criticarliSe potete accettate le mie più sincere scuse, AnnalouIronia della sorte. Se tutto è partito dal suo profilo Instagram, dove ha postato le foto dei sedili imbrattati e poi, dopo centinaia di attacchi dai follower ed insulti, la lettera di scuse, oggi il suo account non è più accessibile. Forse è stato bloccato temporaneamente per proteggerla (visto che è minorenne) da ulteriori commenti o forse cancellato del tutto. Al momento, nessuno dei due genitori, Asia Argento e Morgan, ha rilasciato dichiarazioni o post sull'accaduto.