Alessia Marcuzzi , la foto che spiazza tutti: «Ecco le mie gambe storte. Mio marito dice che...». La conduttrice delle Iene ha postato uno scatto che la vede ritratta sul lago di Albano a Castel Gandolfo, a piedi nudi sui massi con indosso un vestitino maxi-pull.

LEGGI ANCHE: Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: «Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima, questo mi ha messo in difficoltà»

Ma è la didascalia ad attrarre l'attenzione dei fan. «Vi anticipo - scrive Alessia Marcuzzi - Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite... Avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra😂 Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo❤️».

Immediati i commenti dei fan che apprezzano il post contro il body shaming: «Ridere dei propri difetti e renderli un punto di forza, brava Alessia». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA