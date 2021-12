Alba Parietti, flirt col ballerino Alvise Rigo? Lei nega tutto: «Troppo giovane per me»

Flirt tra Alba Parietti e Alvise Rigo? Arriva subito la smentita dela showgirl che ironizza: «Troppo giovane per me». Il gossip, lanciato nei giorni scorsi da Alberto Dandolo nelle sue Pillole di Gossip è subito arrivato alla Parietti che non si è risparmiata nel commentare il tutto con un post su Instagram di qualche ora fa. Si era parlato di un’amicizia molto profonda e di una cena tra loro due, da soli: da qui il presunto flirt.

«Quindi il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me. Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio»

A seguito di queste parole, Alba ha messo delle emoji che ridono, per car capire, a chi ne avesse bisogno, che stava giocando. Quindi è passata alla smentita vera e propria: «Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio».

