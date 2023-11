Adriana Lima irriconoscibile sul red carpet. Lei (scocciata) spiega il motivo sui social

Adriana Lima, secondo l'opinione dei suoi milioni di fan, è stata uno degli angeli di Victoria's Secret più belli di sempre. La super modella brasiliana, oggi 42enne, ha cambiato un po' le sue priorità rispetto a quando sfilava con completini intimi molto sexy. Ad esempio, mette sempre al primo posto il benessere dei suoi figli che segue in tutto e per tutto e questo le causa un po' di stanchezza. Durante un evento pubblico, i fan sono rimasti sconvolti dal suo aspetto e lei, su Instagram, ha risposto così.

La storia Instagram di Adriana Lima

Adriana Lima è stata ospite alla premiere di Los Angeles del prequel della serie di Hunger Games, Hunger Games-La ballata dell'usignolo e del serpente. Si è presentata sul red carpet con un vestito nero attillato che aveva degli inserti di stoffa rossa. Ciò che, però, ha più attirato l'attenzione dei fan, è stato il suo viso che è parso diverso dal solito, tanto che, qualcuno ha scritto: «Perché anche tu hai esagerato così tanto con il botox? Eri perfetta prima» oppure «Se non avessero scritto che eri te, non ci avrei mai creduto».

Le critiche social sono rimbalzate da una piattaforma all'altra e, ovviamente, sono arrivate anche ad Adriana Lima che, scocciata, senza trucco e nella cucina di casa, ha chiarito su Instagram: «Questo è il volto di una mamma che è stanca perché sta crescendo un'adolescente, due pre-adolescenti, un bambino attivo e un altro di 1 anno che sta imparando a camminare, in più, ci sono tre cani... grazie per le vostre preoccupazioni».

Con la sua storia social, Adriana ha voluto trasmettere il messaggio che fare la mamma è molto impegnativo e, a volte, il viso o l'espressione possono risultare particolarmente provate o "gonfie" a causa della stanchezza e non per forza, per la chirurgia.

Tuttavia, i suoi follower non riescono a credere alla sua versione.

L'impegno di Adriana nella moda

Adriana Lima è, poi, molto impegnata sul fronte "sociale": vorrebbe, infatti, che la moda e i social abbattessero una volta per tutte, gli stereotipi pericolosi che possono creare molti danni alle persone che li seguono.