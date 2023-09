Ormai completato il restyling del Benelli: il 3 ottobre la Vis torna a casa

PESARO Ci siamo. Dopo due partite in esilio a Recanati, dalla prossima casalinga la Vis tornerà a giocare tra le mura amiche del Benelli, interessato in estate da una serie di lavori di restyling che hanno interessato principalmente il manto erboso. Un manto in sintetico che è praticamente pronto, come si evince passando dalle parti di via Simoncelli dove i fili d’erba artificiale sono stati mischiati da dei pallini marroni di materiale specifico, che a poco a poco verranno assorbiti a rendere il campo bello anche a livello visivo. Tempistica dei lavori ordinati dal Comune di Pesaro, e affidati all’abruzzese Delfino sport, perfettamente rispettata. La prima volta di una gara ufficiale sarà il 2 di ottobre, col mai banale derby serale contro la Fermana. Nell’attesa la società Vis Pesaro ha deciso di organizzare un momento d’inaugurazione. Appuntamento al 28 settembre, giovedì prossimo, alle 18.30, col taglio del nastro alla presenza del sindaco Matteo Ricci e di alcuni componenti della giunta, dell’arcivescovo Sandro Salvucci, delle autorità civili e sportive. Invitate tutte le società calcistiche di Pesaro e provincia con le rispettive compagini giovanili, oltre ai membri del vivaio biancorosso e a quelli dell’Academy ci sarà la prima squadra della Vis allenata da Simone Banchieri, che sarà presentata ufficialmente a tutti coloro che parteciperanno in forma assolutamente gratuita.