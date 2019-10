Giampiero non ce l'ha fatta: muore 20 giorni dopo la moglie Sandra

di Pierpaolo Pierleoni

FERMO - Aveva 52 anni, si godeva la pensione dopo una vita trascorsa nell’Arma, una moglie da cui era inseparabile, una vita felice. Fino a quel pomeriggio maledetto, il 27 settembre, quando un pick-up li ha sorpresi alle spalle, li ha falciati lungo la strada ed ha distrutto le loro vite.E’ morto nel primo pomeriggio di ieri, dopo 18 giorni di agonia al reparto di rianimazione dell’ospedale di Rimini, Giampiero Malavolta, originario di Sant’Elpidio a Mare. Uniti nella vita e nella morte, lui e la moglie Sandra Semprini, di 49 anni. Passeggiano insieme, quel pomeriggio, lungo una via di Verucchio, cittadina sulle colline romagnole dove abitano. Poi quella vettura che gli piomba addosso. L’arrivo a sirene spiegate dei soccorritori, il viaggio verso l’ospedale. Per la donna si intuisce subito una situazione disperata. Il 30 settembre Sandra muore. Anche Giampiero è gravissimo, ma un’esile fiammella di speranza resiste ancora per qualche settimana, fino a ieri, quando non resta che staccare le macchine.