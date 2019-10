Schianto tra un'auto e un furgone, 41enne grave all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Schianto da brividi tra un furgone e un’Audi A3 intorno alle 14. L’incidente è avvenuto in contrada Cervare, nelle campagne di Montelupone. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto: si tratta di un 41enne, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’uomo, comunque, non è in pericolo di vita. Al volante del furgone c’era invece un 33enne, trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Civitanova Marche. Quest’ultimi hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto.