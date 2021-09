Riparte il centro per le vaccinazioni: tre i medici per 250 dosi al giorno. Ecco dove sarà il camper fino a sabato

PORTO SANT’ELPIDIO - Il centro vaccini di Porto Sant’Elpidio alla Croce Verde è ripartito e da oggi lavora due giorni: martedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 12. Così per tutto settembre. Al lavoro tre medici a turno. Fino a ieri si è mantenuto il numero delle 200/ 250 vaccinazioni giornaliere, da ora saranno metà. A fine mese, in base alla curva epidemiologica, si deciderà se riprendere a pieno ritmo. La sanità regionale voleva chiudere questi centri periferici ma il personale in servizio ha puntato i piedi per fare almeno la seconda dose a tutti.



In questi giorni è corsa al siero degli adolescenti mentre alcuni insegnanti sono recalcitranti. Non ci sono più i problemi di approvvigionamento materiale evidenziati prima delle vacanze, (cerotti e disinfettante) ma manca sempre una linea guida dell’operatività. Criticità si vengono a creare anche con i figli di genitori separati, di cui uno è pro e l’altro contro il vaccino. Facciamo il punto con la coordinatrice dell’equipe medica a Porto Sant’Elpidio Loretta Carpiceci: «Come statistica stiamo messi bene; da quando abbiamo aperto abbiamo fatto circa 14mila vaccini e sono tantissimi. Siamo 16 medici di base e un pediatra. Ora il servizio viene dimezzato perché ci sono meno richieste ed è questa la precisa volontà della Asl, di diminuire le sedute vaccinali. Fino al 31 dicembre resteremo alla Croce Verde. Abbiamo pensato d’integrare l’anticovid con l’antinfluenzale». Riguardo i soggetti che si presentano ma non vogliono vaccinarsi, se non informati, Carpiceci spiega: «il ministero ha chiarito, dice che può essere sia medico di base che il medico vaccinatore a rilasciare l’esenzione, ma i parametri per il rilascio sono piuttosto stretti». Della collaborazione con il centro di Porto San Giorgio la dottoressa spiega «le nostre sedi sono vicine e collaboriamo anche per le dosi, non sprechiamo niente». La riapertura delle scuole ha spinto all’immunizzazione i giovani: «ieri c’era una marea di persone, tanti ragazzi di 13, 14, 15 anni con i genitori». E con mamme e papà separati come funziona? «Chiediamo la liberatoria al genitore accompagnatore». La residua parte del personale scolastico continua a mancare all’appello, nonostante dovrà esibire il Green pass alla riapertura delle scuole: «di insegnanti ne abbiamo visti pochi, pochi bidelli, pochi addetti alle segreterie, poco tutto» afferma Carpiceci.

I camper

Intanto il tour del camper per le vaccinazioni sarà nuovamente a Lido Tre Archi, dopo la due giorni di sabato e domenica scorsi, da oggi a sabato con una fascia oraria più estesa, ovvero dalle 8 alle 20 in via Ugo La Malfa. Ci si potrà presentare senza prenotazione e la vaccinazione verrà eseguita sulla base dell’ordine di arrivo. Sarà necessaria la tessera sanitaria (nel caso di seconda dose bisognerà esibire la documentazione relativa alla prima). Sulle due date già effettuate il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato che si è trattato di «un servizio di vaccinazione ed informazione apprezzato e molto utile per raggiungere più efficacemente tutta la cittadinanza».

