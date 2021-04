Allestimenti ancora in corso, slitta a domani l'apertura del centro vaccini alla palestra dei vigili del fuoco

SENIGALLIA - Slitta a domani l’apertura del centro vaccini presso la palestra dei vigili del fuoco. Gli allestimenti sono ancora in corso e verranno ultimati solo in giornata. Nel frattempo quanti avrebbero dovuto vaccinarsi già oggi hanno ricevuto un messaggio dall’Asur.

«Nuova sede – riporta il testo – la informiamo che l’appuntamento per il vaccino è stato spostato al 9/04/2021 presso la sede caserma vigili del fuoco di Senigallia. Firmato Asur Marche». Segue poi la richiesta di conferma della lettura.

Oggi verrà smantellato l’allestimento presso la palestra dell’Ipsia, finora utilizzata. Sono sette le linee che verranno allestite presso la sede per gli over70 che si trova all’interno del polo didattico, di fianco alla caserma dei vigili del fuoco lungo l’Arceviese. È all’ingresso della città, raggiungibile da quanti arrivano dalle frazioni lungo la provinciale oppure dall’entroterra. A livello viario è ben servita avendo anche lo svincolo della complanare poco distante. Il Comune ha dovuto provvedere ad allestire due bagni chimici in considerazione del grande afflusso che si registrerà a partire da domani. Si tratta della prima sede proposta dall’Amministrazione comunale, in alternativa al Palazzetto dello sport, fortemente voluto dall’Asur che il giorno di Pasqua ha però ceduto, acconsentendo a utilizzare la palestra dei vigili del fuoco.

