Fa spesa con il permesso disabili fotocopiato multa al furbetto della sosta

PORTO SANT'ELPIDIO - Pizzicato un furbetto del tagliando invalidi all’Auchan di via Fratte. All’uomo sono stati tolti i punti della patente. In questi casi si arriva a più di 160 euro di sanzione e 4 punti tolti dalla patente. E’ il caso avvenuto al centro commerciale per permessi disabili fotocopiati. L’uomo, che non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile per l’accaduto, abusava dei permessi per disabili regolarmente ottenuti dai suoi familiari. Faceva le fotocopie, le attaccava sulla vettura per parcheggiare davanti all’ingresso del centro commerciale. Gli agenti della polizia locale di Porto Sant’Elpidio hanno tenuto d’occhio l’automobilista che è stato identificato e multato. L’automobilista, dietro pressione della municipale, ha tentato di spiegare che in casa aveva effettivamente un familiare invalido ma poiché non era presente in quella circostanza sono partite le verifiche e si è arrivati alla multa e ai punti decurtati sulla patente.