Il flop del ripascimento La sabbia scompare con la prima mareggiata

PORTO SANT'ELPIDIO - La mareggiata di lunedì è bastata a portar via la prima fila di lettini e ombrelloni al Pepe Nero, lo chalet rimpolpato a metà luglio. Era partito in ritardo il ripascimento dell’arenile e solo da una settimana il balneare aveva potuto avviare la stagione ma è riscattato l’allarme. Secondo l’ingegner Vincenzo Marzialetti, la quantità di materiale riversato sulla spiaggia non è stato sufficiente. L’ex dirigente regionale del dipartimento difesa della costa dice: «Se non possiamo parlare di disastro annunciato, perché la quantità di materiale e il costo per la messa in opera è stato esiguo, dobbiamo parlare di insuccesso annunciato». Il sindaco Franchelucci da parte sua conferma che la spiaggia resta ua delle priorità.