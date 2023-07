PORTO SANT’ELPIDIO Furti negli chalet e case occupate, la macchina della sicurezza lavora a pieno regime in quest’estate torrida. Le telecamere ieri mattina all’alba hanno ripreso per intero l’ultimo giovane, sulla trentina, carnagione chiara, capelli biondi, in abbigliamento da spiaggia con canotta e bermuda da surfista. Lo si vede passare dalla finestra ed entrare nella cucina di un ristorante: rovista, apre il cassetto, prende un borsello e scappa, come se niente fosse. L’allarme è scattato ieri alle 5.30, ai primi bagliori del giorno, due raid sul lungomare sud e nord, da Bagni Pazzi e Il Giardino. Il caldo africano fa registrare questo e altro, bivacchi all’aperto e case occupate. E’ un’estate impegnativa per le forze dell’ordine e per l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina non c’è riposo, è sempre sul pezzo. Va sottolineato l’impegno massimo di Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale. Il monitoraggio del territorio è ormai una costante, controlli continui nelle aree a rischio, pattugliamenti, posti di controllo.





Ci sono poi le irruzioni in un’abitazione reiteratamente occupata, con il proprietario che non c’è ed è un viavai di occupanti abusivi che smurano ed entrano, poi se ne vanno e poi ritornano in un circolo senza fine. Ma il dialogo tra forze dell’ordine e proprietà in questo caso avrebbe portato a una soluzione a breve, l’impegno della proprietà a intervenire definitivamente dopo l’ennesima occupazione. La zona è quella di viale Europa, ma non solo.

Il monitoraggio continuo



«Ci sono diverse problematiche in alcune aree – spiega l’assessore Enzo Farina –: per le occupazioni siamo sul punto di risolvere, c’è un monitoraggio continuo. Importante è la sinergia che si è venuta a creare con la Questura, i Carabinieri, la Finanza, la nostra Polizia locale. Gli interventi sono continui». In questo periodo dell’anno è quasi un fattore naturale l’aumento di problematiche di varia natura sul fronte della sicurezza. E per questo aumentano i controlli per la prevenzione, con pattuglioni straordinari anche in periferia. Se gli zerbini restano tirati su troppo a lungo o le tapparelle restano troppo a lungo chiuse i malintenzionati capiscono che non c’è nessuno in casa ed entrano in azione. E i furti negli chalet-ristoranti ormai sono la regola, non l’eccezione. D’altronde, da quando si sono depenalizzati reati considerati minori come la “sottrazione di cose comuni” e il “danneggiamento semplice”, guarda caso, questi reati sono in aumento. Sembra ci sia la gara alle violazioni di domicilio, le invasioni di edifici e simili. L’elenco dei piccoli reati si estende a dismisura.