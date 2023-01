PORTO SANT’ELPIDIO - Lutto per l’addio a Francesca Offidani, 44 anni, vinta da una malattia che non le ha dato scampo. Notizia tremenda non solo a Porto Sant’Elpidio. Tutti i bambini che sono diventati grandi grazie a lei e tutti i genitori che hanno avuto modo di incontrarla, tanti mamme e papà, sentiranno un grande vuoto.

APPROFONDIMENTI L'URBANISTICA Stop sulla Fim a Porto Sant'Elpidio, il sindaco Franchellucci tira dritto: «Noi siamo per demolire e ricostruire»

Questo lutto colpisce al cuore e la famiglia, come gli amici e i conoscenti che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Il marito Luca dovrà trovare la forza di andare avanti, è la vita che lo impone. Certo è impossibile trovare le parole ma bisogna trovarle per descrivere la bellezza che era in Francesca, bella dentro e fuori.



Il carattere



Solare, dolce, mai una volta arrabbiata o triste, innamorata dei bambini che sapeva curare con spirito materno. Piena di vita, felice tra grandi sogni e piccole cose di ogni giorno, lavoro, famiglia. Ricordano tutti la capacità di ascolto e l’umiltà, non passava inosservata, professionale e acuta. Dalle recite della scuola alle pappe e la ninna nanna, tutti se la litigavano e, con lei vicino, tutto sembrava più facile.

Hanno dato la notizia le colleghe della cooperativa Nuova Ricerca-Agenzia Res: «Impossibile dimenticare la forza che ci ha sempre trasmesso, la gioia, la sensibilità, l’originalità e la professionalità che mettevi nel lavoro. L’amore in tutto ciò che facevi sarà fonte di ispirazione per tutti noi». Era stata tra le educatrici che avevano avviato la Carovana dei piccoli mocciosi al quartiere San Filippo, ultimo centro per l’infanzia sorto a Porto Sant’Elpidio e primo esperimento di nido misto pubblico-privato ai tempi del sindaco Mario Andrenacci. Oggi alle 10 si svolgerà il funerale nella chiesa della Santissima Annunziata, in centro.

Un lutto che si aggiunge a quello per la scomparsa di Vera, la madre di don Andrea Andreozzi, già parroco a Marina Picena e conosciutissimo in città. I funerali della donna oggi alle 14.30 nella chiesa di San Giorgio a Montappone.