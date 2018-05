Il padrone accusa un malore il cane abbaia e gli salva la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Il cane salva la vita al padrone allertando i vicini. Vigili del Fuoco fanno irruzione in un appartamento di via Reno, aprono la porta e trovano un ragazzo in stato incosciente. Da stabilire se si è trattato di un malore o addirittura di un tentativo di suicidio, ipotesi non confermata dai soccorritori. Il ragazzo non si separa mai dal suo cane e proprio l’abbaiare dell’animale ha insospettito i vicini che hanno citofonato a lungo a casa e non ricevendo alcuna risposta, convinti che con il cane nell’appartamento c’era pure il padrone, hanno telefonato al 118. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, le sue condizioni hanno destato preoccupazione. Non è stata facile l’irruzione nell’appartamento da parte dei pompieri che hanno impiegato un’ora circa per salire con la scala fino all’abitazione.