Si schianta a terra di netto un pino in viale della Vittoria Tragedia sfiorata

PORTO SAN GIORGIOO - Tragedia sfiorata ieri sera a Porto san Giorgio, nella pinetina Salvadori dove un albero si è schiantato all’improvviso a terra. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 20 e per questa coincidenza temporale fortuita in quel momento nella pinetina, di solito frequentata dai bambini, non c’era praticamente quasi più nessuno. A dare l’allarme un gruppo di ragazzi e un anziano. Sarà da capire quali sono stati le cause dello schianto.