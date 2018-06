Pedone urtato da un furgone cade e batte la testa, trasportato in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - ​Paura per un uomo sulla settantina che è stato investito mentre camminava lungo il centralissimo viale Buozzi. Soccorso dai sanitari della Croce Azzurra, l’uomo è stato condotto a Torrete i eliambulanza. Secondo unaprima ricostruzione l’uomo è stato urtato da un furgoncino guidato da un giovane, che al momento dell’incidente sembra procedesse in retromarcia. A seguito dell’urto, il settantenne è caduto rovinosamente a terra battendo la testa.E’ subito scattato l’sos e sul luogo, è arrivata l’ambulanza della croce Azzurra con l’automedica del 118, che ha prestato i primi soccorsi all’anziano. Viste le sue condizioni, i sanitari hanno deciso di allertare Icaro. L’elicottero è atterrato nel parcheggio della nuova zona residenziale e commerciale al lato di piazza Gaslini. Nei pressi dell’atterraggio sono intervenuti polizia e agenti della municipale per dirigere il traffico e favorire la circolazione per permettere all’ambulanza di arrivare nel minor tempo possibile. Sul luogo dell’incidente, in viale Buozzi, è subito giunta una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilievi.