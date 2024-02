FERMO In contemporanea al Micam, dal 18 al 21 febbraio, all’interno dei padiglioni 1 e 3 di Fieramilano, con un’ulteriore area dedicata alle aziende straniere nel padiglione 7, si svolgerà l’edizione numero 125 di Mipel, il salone dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda. Con un percorso di oltre 4.000 metri quadrati e 200 brand (di cui una decina proveniente dalle Marche), Mipel presenterà le nuove collezioni borse e accessori pelle della stagione autunno/inverno 2024-2025. “Il Viaggio” è il tema chiave scelto per questa edizione.

Il tema

Un tema che si sposa perfettamente con la scelta di ampliare l’offerta espositiva presentando una nuova area dedicata al settore travel e business. «Mipel 125 segna un importante passo avanti nel nostro impegno costante a offrire un palcoscenico di eccellenza per il settore della pelletteria» commenta la presidente di Assopellettieri, Claudia Sequi. Che poi prosegue: «Con il nuovo progetto dedicato al travel & business, ci proponiamo di ampliare e diversificare l’offerta presente in fiera con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento e dinamico. Per i buyer e le aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, il salone continua a rappresentare un’occasione di business imperdibile per ottenere visibilità a livello internazionale, oltre che di confronto e di aggiornamento sulle novità e i trend emergenti del mercato. Quello che proponiamo al Mipel – conclude Sequi - è un vero e proprio viaggio nel meglio della pelletteria italiana e internazionale, tematica che abbiamo per l’appunto scelto per questa edizione».

Shocase Milano

Dopo il successo dell’edizione di settembre, torna, all’interno del padiglione 1, anche l’area Showcase Milano curata da Mirta, lo showroom digitale che connette brand contemporanei locali con curator internazionali. Totalmente rinnovata all’interno del padiglione 3 l’area Trend, il luogo in cui scoprire ed esplorare le tendenze moda di borse e accessori per la prossima stagione invernale. Gli organizzatori hanno previsto momenti di intrattenimento e condivisione. Nello specifico, nel pomeriggio di domenica 18 febbraio ci sarà Andrea Paris, mago, comico e illusionista. L’intrattenimento continuerà nei giorni successivi con la straordinaria compagnia di ballerini, atleti e acrobati Kataklò e degli energici artisti di danza funk e hip-hop Fresh'n'Clean.