Retata anti droga: in tre nei guai, trovato sacchetto con 600 pasticche

MONTEGRANARO - Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri, coadiuvati dalla Guardia di Finanza, nella giornata di venerdì a Montegranaro. Obiettivi: la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e il contrasto all’immigrazione clandestina.Tre uomini, due italiani e uno straniero, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, sono stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Nei guai una giovane studentessa modenese, trovata in possesso di un taser, una pistola a impulsi elettrici di cui è vietato l’utilizzo al pubblico. La ragazza è stata deferita per porto abusivo di arma. Individuato anche un ragazzo minorenne di origine magrebina, che avrebbe derubato per giorni oggetti e beni di valore dalle autovetture in sosta e dalla locale residenza per anziani. Grazie all’imbattibile fiuto del cane antidroga dell’unità cinofila della finanza, sono stati sequestrati un flacone di metadone e ben 621 compresse di farmaci benzodiazepinici e ipnotici, probabilmente destinati al mondo giovanile e all’ambiente dei rave party. La droga è stata rivenuta in un sacchetto, nascosto nei giardini di Campo Boario.