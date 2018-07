Tentano il furto nel deposito di pellami ma scatta l'allarme, ladri in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Gli è andata male ai ladri che l'altra notte hanno tentato il furto in un deposito di pellami a Montegranaro. I malviventi hanno manomesso il sistema di allarme e forzato una porta del magazzino per farsi strada all'interno del deposito. Qualcosa però è andato perchè dalla centralina è partita la segnalazione di intrusione che ha allertato la vigilanza privata. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigilanti e i carabinieri ma i ladri si erano già allontanati senza bottino. Indagini in corso.