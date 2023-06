La flotta di “Appuntamento in Adriatico” approda a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO – La flotta di imbarcazioni che partecipano alla 35esima edizione di “Appuntamento in Adriatico”, storica iniziativa organizzata da Assonautica italiana e diretta da Paolo dal Buono, con la finalità di promuovere le culture, i porti e i territori adriatici, è arrivata oggi al porto turistico di Marina Porto San Giorgio (Fm). Le imbarcazioni da diporto, che navigheranno lungo tutta la costa adriatica fino a metà luglio, hanno lasciato così la Rotta del sale, uno dei diciassette itinerari proposti dal progetto di promozione del turismo nautico e della vacanza in barca “L’Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto”. La Rotta del sale ha permesso ai partecipanti, di osservare luoghi unici, quali le valli di Comacchio e il delta del Po, la riviera romagnola, l’entroterra urbinate, i posti marchigiani di leopardiana memoria e la bellezza del Parco del Conero, dalla baia di Portonovo alla spiaggia delle Due Sorelle.

Il simbolo del turismo nautico

“Appuntamento in Adriatico”, quale manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, valorizza e promuove la scoperta dell’Italia dal mare.

Che è la finalità del progetto “L’Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto”, affidato ad Assonautica Italiana nell’ambito del Piano di promozione “Viaggio italiano - Scopri l’Italia che non sapevi”, tramite l’Accordo di Programma tra Ministero del Turismo, Regioni - la Regione Marche è ente capofila per le regioni italiane - e Province autonome, in collaborazione con ENIT.

Le due iniziative, “Appuntamento in Adriatico” e “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, sono un’importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all’aria aperta, e una ricca opportunità per esplorare le bellezze artistiche e culturali dell’entroterra e per assaporare le eccellenze enogastronomiche dei territori.