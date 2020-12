Molestano i passeggeri e minacciano i poliziotti, due stranieri bloccati dopo la bravata in un autobus

FERMO - Controlli, disposti dal questore di Fermo, a Porto Sant’Elpidio, sia per la prevenzione dei reati sia per la verifica del rispetto delle disposizioni sul Covid. In campo, anche questa volta, Squadra Mobile, Polizia Scientifica e Polizia Amministrativa, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di finanza. In tutto 90 le persone identificate, 60 i veicoli controllati e una decina le autodichiarazioni ritirate.

Fra gli interventi quello della Volante su richiesta di un autista di un bus del trasporto urbano il quale aveva segnalato due giovani stranieri i quali mantenevano un comportamento molesto nei confronti degli altri cittadini presenti sul mezzo, disturbandoli, mangiando e bevendo birra e non utilizzando né avendo con sé le mascherine. Sono quindi stati fatti scendere dall’autobus. Uno dei due si è mostrato particolarmente insofferente al controllo e, brandendo una bottiglia di birra, ha cercato di tenere lontano gli operatori che solo dopo una lunga discussione sono riusciti a fargliela deporre. I due stranieri sono stati accompagnati in Questura: uno di loro è risultato clandestino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA