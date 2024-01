FERMO Una nuova palestra per il polo scolastico che darà valore aggiunto non solo alla qualità della didattica degli istituti, ma all’intero territorio del Fermano. I lavori partiranno domani, per un investimento di oltre 2 milioni e 600mila euro, 2.634.223,82 euro per la precisione, finanziati con fondi Pnrr. Nel polo scolastico hanno attualmente sede il Liceo artistico Preziotti, la parte dei Geometri dell’Istituto tecnico economico tecnologico Carducci-Galilei e alcune classi del Montani.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Rapagnano, incendio in una villa di più piani: sei persone evacuate. Un anziano intossicato LA PROPOSTA Fusione tra Fermo e Porto San Giorgio, dibattito ancora acceso: «Ma occorre muoversi con calma»

L’ubicazione

La palestra verrà realizzata nei pressi del piazzale antistante l’accesso nord della Provincia di Fermo. Fondi Pnrr, si diceva, appartenenti al piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole. La palestra sarà del tipo B1, con tutte le caratteristiche e relative dimensioni per gli impianti sportivi agonistici così come da normativa prevista per l’edilizia scolastica e quale sia il vantaggio per gli studenti di avere questa nuova palestra è presto detto. «La nuova struttura – commenta il presidente della Provincia, Michele Ortenzi – assolverà alle esigenze degli alunni delle scuole che si trovano nel polo. Tali studenti attualmente devono servirsi di strutture sportive comunali limitrofe per poter svolgere le attività di educazione fisica. Non solo perché potrà essere utile anche per l’attività extrascolastica fermana». La superficie totale della nuova struttura si estenderà per complessivi 1.016,8 metri quadrati, campo di gioco compreso, e verrà omologata dal Coni per potervi svolgere attività sportive di basket, calcio a 5 e anche pallavolo.

I particolari

«Sarà – prosegue il presidente Ortenzi – un impianto sportivo davvero all’avanguardia, funzionale che arricchirà le scuole superiori del polo scolastico». Ultimo investimento in ordine di tempo nell’ambito dell’edilizia scolastica. «Investire nell’edilizia scolastica – puntualizza ancora il presidente della Provincia Ortenzi – significa investire sul futuro dell’intera comunità. Come amministrazione provinciale continueremo a farlo, mettendo tutto l’impegno e la determinazione possibili anche per impiegare nel miglio modo possibile i finanziamenti europei». Struttura nuova, palestra funzionale e moderna e il presidente aggiunge anche che «rendere le strutture scolastiche esistenti sempre più avanzate è un obiettivo su cui puntiamo con forza da sempre e di fatto è una delle nostre priorità di azione».

Il futuro

Per perseguire questo e altri obiettivi connessi, è necessario avere le giuste capacità progettuali e questo, finora, la provincia, lo sta dimostrando. «Le nostre capacità progettuali e di programmazione - prosegue Ortenzi - sono state, finora, premiate con importanti finanziamenti, ottenuti anche grazie alla volontà di garantire sempre maggiore sicurezza negli edifici». Benefici fisici delle scuole, quindi e se gli edifici vengono migliorati, anche nella sicurezza, insieme alle dovute innovazioni, di conseguenza arriva un maggior benessere sia per gli studenti che per i docenti. Per questo Ortenzi chiude ringraziando «a nome mio personale e dell’amministrazione provinciale il servizio Edilizia scolastica della Provincia per la competenza: l’ufficio di direzione dei lavori sarà infatti a cura dei nostri tecnici».