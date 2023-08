FERMO Dopo il successo del “Gallo d’Oro” nella serata di martedì, i protagonisti in piazza del Popolo sono stati gli sbandieratori per la seconda edizione di Bandiere al vento, sfida tra gli sbandieratori di contrada, che ha suscitato molto interesse e il tifo si è fatto sentire. La Cavalcata entra sempre più nel vivo e le sfide tra contrade appassionano contradaioli e turisti.





Per la sfida a coppie a trionfare è stata la contrada Pila, mentre il trofeo delle squadre è andato a Campolege. Poco dopo è stata stilata la classifica generale: il primo posto è andato alla contrada Pila, il secondo a Campolege e il terzo a Fiorenza. Il presidente della Cavalcata e sindaco di Fermo Paolo Calcinaro si è detto molto orgoglioso degli sbandieratori della Cavalcata, che quest’anno si sono fatti conoscete in tutta Italia (a Bologna, in Toscana e a Milano, con un’incantevole esibizione al Castello Sforzesco) e all’estero. Gli sbandieratori della Cernita sono andati in trasferta in Germania, in Costa Azzurra, ma anche a Abu Dhabi e a Dubai in occasione dell’Expo. «Il trofeo di questa sera serve a celebrare l’impegno degli sbandieratori, che rappresentano una forte caratteristica della nostra città» ha spiegato il sindaco. Come di consuetudine, ci ha pensato la Cernita a rompere il ghiaccio. I tamburini hanno accompagnato gli sbandieratori che hanno incantato il pubblico con un’esibizione spettacolare e acrobatica. Poi si è entrati nel vivo della gara.

Il trofeo

Il trofeo Bandiere al vento si divide in due competizioni distinte: nella prima si esibiscono le coppie di sbandieratori, mentre la seconda è riservata alle squadre. Si è partiti con Molini Girola e si è terminato con Castello. Entrambe le contrade, come anche Campiglione, meritano un applauso più forte perché quest’anno si sono affacciate per la prima volta a questa disciplina. A valutare le esibizioni i tre giudici Andrea Miccoli, Nicolò Gidiucci Antinori e Raffaele Trobbiani. Al termine delle gare i giudici hanno ammesso che non è stato affatto facile pronunciarsi su dieci contrade così diverse: «Quello che le accomuna, però, è l’impegno e la passione. Guardare le loro esibizioni è stato un piacere. Il giudizio è figlio della nostra interpretazione e abbiamo cercato di essere il più possibile obiettivi». Dopo aver calcolato i punteggi, a mezzanotte sono stati proclamati i vincitori. Ricchissimo il programma 2023 della Cavalcata dellAssunta. Oggi a Torre di Palme è prevista la “Lettura del Bando”. La delegazione delle dieci Contrade sfila in corteo nel suggestivo borgo medievale di Torre di Palme. Il clou in centro storico si vivrà invece da domenica 6 a mercoledì 9 agosto.