FERMO - Una serata che non dimenticheranno e che, per dirla con le parole del rettore dell’università Politecnica, Gian Luca Gregori, «rimarrà come poche nella vostra vita». I protagonisti sono loro, i 55 laureati in Ingegneria gestionale della sede fermana dell’ateneo, 44 triennali e 11 magistrali, che ieri sono stati proclamati dottori, hanno ricevuto il diploma di laurea e alla fine hanno fatto il tradizionale lancio delle corone di alloro. «Complimenti – ha detto loro il rettore – e grazie alle vostre famiglie, perché ci hanno affidato il loro bene più prezioso, i propri figlie e figlie, che sono il futuro».

I numeri



Un ateneo in crescita, e lo dimostrano i dati. Da 50 i corsi di laurea sono diventati 68; il “Qs world university rankings” colloca l’ateneo nella fascia 720-730 a livello mondiale (24esimo in Italia), una classifica che sottolinea l’occupabilità e la sostenibilità. A proposito di occupabilità Almalaurea ha dimostrato che i laureati di II livello della Politecnica delle Marche hanno un tasso occupazionale pari al 95,1%, superiore rispetto alla media nazionale pari a 88,8%. E poi lo ha detto, in conclusione di cerimonia, lo stesso Gregori: «Molti di questi laureati triennali rimane qui, e la maggior parte dei magistrali già sta lavorando». Un grande risultato frutto del lavoro di squadra tra l’ateneo anconetano e molti altri enti e istituzioni, a cominciare dall’Euf, presieduto dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Qui si ricorda la collaborazione anche con il Comune, e l’ha citata espressamente il rettore, per il Fermo Tech, il laboratorio di ricerca destinato a trovare spazio nell’ex mercato coperto in via di ristrutturazione. «Voi – ha detto Calcinaro agli ormai ex studenti e ora neolaureati – portate crescita alla città. Voglio ringraziare tutte le realtà che contribuiscono all’Università e all’Euf. Con la Politecnica abbiamo investito e lavorato per triplicare l’offerta magistrale, scommettendo molto su voi laureati triennali. Buon futuro, spero a Fermo, e buon futuro anche lavorativo».



Le prospettive



Ai neolaureati sono arrivate anche le congratulazioni del consiglio studentesco, rappresentato dal presidente Gianluca Ferri. «Quello di oggi – le parole di Ferri – è un primo passo verso il futuro. L’Università ha un ruolo importante nelle nostre vite, impariamo i nostri interessi, ci confrontiamo con le realtà di tutto il mondo. Noi e voi abbiamo voglia di futuro. L’Università non è solo sacrificarsi per la laurea, ma è anche accrescere il bagaglio culturale con iniziative non strettamente culturali». Parole che i neo laureati hanno ascoltato emozionati sì, ma liberi dall’ansia della discussione della tesi, avvenuta in precedenza, con l’attesa di ricevere la pergamena e conoscere il voto.



Il palco



Quindi tutti sul palco, ad ascoltare la proclamazione ufficiale che li ha resi dottori. Con il conclusivo e tradizionale lancio delle corone d’alloro realizzate, ha ricordato Gregori, «dagli studenti, dalle studentesse, e dalla casa rifugio per vittime di tratta che fa parte della comunità papa Giovanni XXIII».