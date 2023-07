Trovata morta in casa a Fermo, inutili i soccorsi: sul posto anche i carabinieri

FERMO - Una donna di 74 anni è stata trovata morta questa sera in via Girardi a Lido di Fermo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'autoambulanza della Croce Azzurra ma per lei non c'era più niente da fare. Nell'abitazione sono intervenuti anche il medico legale e i carabinieri della compagnia di Fermo per ricostruire con esattezza quanto accaduto all'interno della casa. Stando ai primi accertamenti la morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali oppure la donna potrebbe aver avuto un malore a seguito del quale potrebbe essere caduta battendo la testa ma i militari stanno cercando di accertare con esattezza l'accaduto e gli ultimi istanti di vita della 74enne. Sul corpo non sarebbero, comunque, presenti segni tali da far ipotizzare una morte violenta. Gli inquirenti stanno cercando anche di capire se al momento della morte la donna fosse o meno da sola in casa.