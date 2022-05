Nomine a Confindustria, Fermo si rilancia. La Pieragostini per gli Accessoristi e Fenni per i calzaturieri

FERMO - Giornate importanti per Confindustria Fermo. Negli ultimi giorni, due sezioni hanno concluso il loro percorso. Accessoristi e Calzaturieri. Gli Accessoristi, sezione con più di 40 aziende associate, ha scelto Elisabetta Pieragostini dell’azienda Da.Mi. di Monte Urano.

«Un’impresa leader nella produzione di suole e accessori. Elisabetta rappresenta la seconda generazione ed è un’imprenditrice che porta idee, è molto propositiva e che crede nella formazione. Ci ha investito, insieme con le altre tre donne con cui guida Da.Mi., dentro la sua azienda, ora – rimarca Arturo Venanzi - ne farà un perno della sua azione alla guida degli accessoristi per restare aggiornati su tecnologia, mercati e team Roberto Cardinali (Tecnofilm) e Giorgio Nerpiti (Omm) mentre per il Comitato Piccola Industria è stato delegato dalla sezione il giovane imprenditore Massimiliano Monterubbianesi (Mara Tac)».

I Calzaturieri, che con oltre 120 aziende sono la sezione più grande di Confindustria Fermo, hanno invece eletto Valentino Fenni (Dada Srl) all’unanimità. «Fenni – riprende Arturo Venanzi – è una figura di punta del nostro distretto, ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici. Ha scelto Fermo, spostando la sua azienda durante il periodo di divisione da Ascoli Pieno e i colleghi l’hanno ripagato con la fiducia. Insieme lavoreremo per il rilancio del settore, affrontando le sfide non più rinviabili, dalla decontribuzione alla ricerca dei nuovi mercati, dalla definizione delle aree da inserire nella Zes ai progetti per intercettare fondi europei».

La sezione ha anche eletto i propri rappresentanti nel Consiglio Generale che sono Paolo Bracalente (Assia Trend), Marino Fabiani (Marino Fabiani), Alberto Fasciani (Alberto Fasciani Group), Gianluca Tombolini (Fru.it), Monica Virgili (Vittorio Virgili). Per il Comitato Piccola Industria Giovanni Mazza (Lorenzi), Luca Guerrini (Blu Star) e Caterina Leombruni (Saint Ferry). Nelle prossime settimane si completerà l’assetto di Confindustria Fermo con l’elezione dei vertici delle altre sezioni.

