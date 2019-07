Cocaina in auto, bilancini â€‹e hashish in casa: ragazzo denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Gli trovano la cocaina in macchina ed in casa ha altra droga e materiale per lo spaccio: nei guai un ragazzo di Rapagnano.Il giovane è stato controllato dai carabinieri a Monte San Pietrangeli: trovato in possesso di 20,6 grammi di cocaina, nascosti nella propria auto. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono saltati fuori 12 grammi di hashish, 0,88 grammi di marijuana e due bilancini. E' stato denunciato a piede libero.