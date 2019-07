Migliaia di euro vendendo cocaina, eroina e hashish: tre pakistani arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Spacciavano cocaina, eroina e hashish. Due pakistani finiscono ai domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre un terzo connazionale ha il divieto di dimora a Porto Recanati.Giovedì mattina, all’alba, i militari della Guardia di finanza hanno fatto irruzione in un appartamento all’Hotel House, dove è stato arrestato uno dei tre destinatari delle misure cautelari. Un secondo pakistano è stato intercettato da una pattuglia mentre si aggirava a piedi per una stradina di campagna vicino al complesso condominiale, mentre il terzo era già recluso a Montacuto, sempre per reati legati allo spaccio di droga.I finanzieri hanno successivamente accertato oltre 350 episodi di spaccio di stupefacenti per un totale di circa 500 grammi tra hashish, eroina e cocaina. Un giro d’affari che avrebbe portato nelle tasche dei tre extracomunitari circa 7.000 euro.