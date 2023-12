FERMO Il presepe monumentale di piazzale Azzolino smonta in anticipo causa vandalismi. Ieri, il curatore Andrea Pistolesi, d'accordo con l'amministrazione comunale di Fermo, ha caricato i suoi pezzi in un furgone e lasciato vuota la capanna della natività che per queste festività era rimasta in bella mostra nel cuore del centro storico, nel suggestivo slargo belvedere.

La partenza

A darne notizia, esprimendo rammarico, è stato lui stesso dalla sua pagina Facebook, parlando di furto ed atti vandalici, che lo hanno spinto ad una decisione sofferta ma necessaria, così da evitare danni più seri per le pregevoli statue artigianali. Precedenti vi erano stati già un anno fa a Monte San Giusto, come ricorda l'artista. Quest'anno è toccato a Fermo ed ha portato ad una decisione drastica. Pistolesi esprime «dispiacere da parte di tutta l'associazione, dopo giorni di grande lavoro. Ringrazio l’Amministrazione comunale, con cuore abbiamo concordato la scelta, e tutte le persone che questa mattina ci hanno offerto il loro conforto e la loro vicinanza. Manca all'appello la figura raffigurante una pecorella. Ci auguriamo vivamente che in qualche maniera venga restituita».

Proprio la scomparsa di uno dei pezzi ha portato il Comune a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, come conferma il sindaco Paolo Calcinaro, che fa capire di avere in mano elementi consistenti per individuare i responsabili: «Siamo molto rammaricati e provvederemo a sporgere denuncia. La zona è monitorata, abbiamo le immagini della videosorveglianza. Chi è stato sarà chiamato a rispondere di furto».