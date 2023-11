Tredicesima, quando arriva il pagamento a dicembre? Ecco il calendario categoria per categoria

Dicembre è il mese della tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati. Arriva in date diverse a seconda della categoria di appartenenza, mentre il calcolo è lo stesso per tutti: bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e dividere il risultato per 12.

I tempi

Saranno i pensionati a ricevere la tredicesima per primi: per loro arriverà insieme alla mensilità di dicembre che sarà erogata nel primo giorno del mese sia per coloro che ricevono gli assegni tramite Poste Italiane che per coloro che si affidano alle banche. Più lunghi i tempi di erogazione per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.

I pensionati

Per quanto riguarda pensioni, Assegno sociale, invalidità civile, la data di pagamento della tredicesima equivale al primo giorno bancabile, quindi venerdì 1 dicembre.

I dipendenti privati

Per i dipendenti nel settore privato, la data non è univoca. A stabilire il calendario è la contrattazione collettiva, fermo restando l'assegno entro il giorno della vigilia di Natale.

Ccnl Commercio

Per il Ccnl Commercio, è previsto che la tredicesima debba essere pagata entro il 24 di dicembre.

Ccnl Metalmeccanici

Ma il datore di lavoro può decidere se anticipare la data in questione.

Il Ccnl Metalmeccanici prevede il pagamento della tredicesima in occasione delle feste di Natale, normalmente alla Vigilia, il 24 dicembre.

I dipendenti statali

Per i dipendenti statali invece le date di erogazione della tredicesima sono fissate dall’allegato 1 del decreto legge 350/2001.

Le scuole

Per le scuole, la data da cerchiare sul calendario è il 14 dicembre per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e il 16 dicembre per il personale insegnate supplente temporaneo. Il 15 dicembre riceve la tredicesima il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa. Per gli altri dipendenti pubblici è il 16 dicembre.

Chi viene escluso

Sono esclusi dalla tredicesima mensilità prenatalizia i lavoratori straordinari discontinui, ma anche il lavoro notturno e festivo. Restano fuori dal calcolo anche le indennità per ferie non godute, le somme una tantum e i rimborsi spese erogati nel mese. Ulteriore motivo di esclusione è, inoltre, lo stato di aspettativa.