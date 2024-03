Glocal Economic Focus Marche, parte l'inserto economico dedicato all'analisi del territorio regionale

ANCONA Economia, società, sanità, lavoro e formazione, sono i temi principali del primo inserto digitale sulle Marche firmato ESG89. Protagonisti a confronto: istituzioni, associazioni, sindacati e imprenditori. Il primo di una lunga serie di Focus Verità.

Si aprono le danze

ESG89 apre le danze con le Marche, una regione che nonostante le difficoltà degli ultimi anni non nasconde il proprio spirito resiliente e competitivo. Spunti di riflessione e dialoghi costruttivi tra istituzioni territoriali, rappresentanti di associazioni di categoria e le prime linee di alcune delle aziende leader della regione. Tra punti di forza, questioni spinose e prospettive future, il risultato è un dossier completo incentrato sull’analisi capillare del tessuto socioeconomico marchigiano.

A partire dalla raccolta dei dati attuali, da oggi con un click si potrà consultare uno sfogliabile nazionale sostenibile, aggiornabile e reperibile da tutti in qualsiasi momento consentendo, in questo modo, di rimanere costantemente informati sullo stato dell’arte dello sviluppo territoriale. Dopo le Marche, il tour continuerà con Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo. “L’obiettivo – spiega Giovanni Giorgetti, Presidente di ESG89 – è promuovere un’informazione attendibile e di qualità in maniera tempestiva e sostenibile in grado di coinvolgere tutte le generazioni nell’evoluzione digitale contemporanea. Dall’analisi aggiornata dei territori regionali, sarà possibile comprendere in maniera più approfondita, i fenomeni di crescita e sviluppo in relazione all’intera penisola”.