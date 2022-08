Sale a 180 milioni di euro per il 2022 la dote destinata dal governo al "Bonus trasporti". Si tratta di un aiuto in più alle famiglie più deboli di fronte al prolungarsi delle tensioni sui costi di carburanti ed energia previsto nel decreto Aiuti bis. Le risorse sono dedicate all’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici per lavoratori, studenti. Purché non abbiano un reddit superiore a 35mila euro». Il contributo massimo di 60 euro è riconosciuto per gli abbonamenti al Tpl mensili o annuali.

Bonus trasporti: come funziona?

Il bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario potrà chiedere un ”Bonus trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.

Come richiedere il bonus

Potranno ottenere l’agevolazione - accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (tramite SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico) - le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Il portale sarà disponibile nelle prossime settimane.

La scadenza

Sarà possibile fare domanda a partire da settembre. Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato, a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.