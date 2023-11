Bonus poste 1000 euro, ecco quando arriva l'una tantum a tutti i dipendenti

Poste Italiane pagherà a novembre l'una tantum da mile euro a tutti i dipendenti concordata lo scorso agosto.

Bonus 1000 euro

I «solidi risultati» conseguiti nei primi nove mesi dell'anno - commenta l'a.d. Matteo Del Fante - «sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani, con un'attenzione costante all'innovazione e al miglioramento dell'esperienza del cliente. Siamo, pertanto, lieti di poter corrispondere a tutti i nostri dipendenti un bonus una tantum di mille euro, concordato ad agosto e in pagamento a novembre. Questo bonus ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26».

L'utile netto

Poste Italiane chiude i conti dei primi nove mesi del 2023 con un utile netto di 1,5 miliardi, +5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente nonostante un utile netto del terzo trimestre in calo del 15,9% a 382 milioni.

Il dividendo

Approvando i risultati dei primi nove mesi il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario previsto per il 2023 di 0,237 euro per azione. Sarà in pagamento dal 22 novembre con stacco cedola il 20 e record date il 21.