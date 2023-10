Bonus occhiali 50 euro, requisiti e come fare domanda. Contributo in scadenza: ecco quando

Bonus occhiali o bonus vista. In scadenza il contributo dello Stato per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. La domanda va presentata (entro il 31 dicembre) al portale www.bonusvista.it. Possono richiederlo i contribuenti con un Isee fino a 10mila euro.

I fondi sono in esaurimento quindi non è più possibile chiedere il rimborso per gli acquisti già fatti. Si può però ottenere il contributo per gli acquisti da qui a fine anno. Rimane possibile insomma richiedere l'emissione di un voucher da spendere nei negozi convenzionati consultabili nella pagina "Dove usare il buono" entro trenta giorni dall'emissione, fino ad esaurimento totale dei fondi dell'iniziativa.

Nel caso in cui al termine della richiesta comparisse il messaggio di "plafond esaurito" è consigliabile riprovare l'accesso nei giorni successivi.

Bonus occhiali, requisiti

Il bonus vista è risevato ai membri di nuclei familiari con un Isee non superiore a 10.000 euro annui. Consiste in un contributo in forma di voucher una tantum di 50 euro.

Si può usare per l'acquisto di occhiali da vista oppure di lenti a contatto correttive.

Il fondo «per la tutela della vista» avev inizialmente una dotazione di 5 milioni di euro fino al 2023. Si può richiedere ancora per acquisti da effettuare fino al 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali, domanda

Per richiedere il bonus bisogna registrarsi sulla apposita piattaforma ministeriale. Per accedere nell’area riservata bisogna autenticarsi con Spid, Cie o Cns.

Dopo la verifica sui requisiti dichiarati, in caso di acquisto il voucher dovrebbe essere reso disponibile nella stessa area riservata dell’applicazione web, e potrà essere utilizzato, entro 30 giorni dall'emissione, presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive accreditati. Tra i dati anagrafici e reddituali il richiedente dovrà indicare anche le coordinate Iban del conto corrente su cui effettuare il rimborso e allegare copia della fattura o scontrino attestante l'acquisto.