Bonus internet 2024, voucher da 100 euro per attivare la banda larga: requisiti Isee e come riceverlo

Bonus internet. Lo sconto da 100 euro a famiglia per attivare la banda larga arriva nel 2024. Lo rende noto Infratel, società in-house del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dà il via alla consultazione pubblica sulla fase due del Piano voucher.

Sul piatto ci sono circa 400 milioni di euro distribuiti su base regionale. L’80% dei fondi è destinato al Sud per promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga in tutte le aree del Paese.

Bonus internet, requisiti e quanto vale

Il voucher sarà valido 24 mesi. E' concesso ai nuclei familiari che non hanno a disposizione alcun servizio di connettività o che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s. Non ci sono limiti Isee. Lo sconto verrà erogato fino ad esaurimento fondi.

Il “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie” ha avuto il via libera dalla Commissione Europea e prevede l’erogazione di un voucher pari a 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione, se presente, e sull’importo del canone, compresa la fornitura del modem. Il voucher sarà attivo per 24 mesi e potrà essere trasferito se si passa a un altro operatore o un altro abbonamento.

Come averlo

Il contributo di 100 euro per l’attivazione di un abbonamento ad almeno 300 Mbit/s in download, ovvero la banda ultralarga e la fibra, è dunque destinato alle famiglie:

che non hanno nessuna connessione Internet domestica;

che dispongono di un servizio con velocità di download inferiore a 30 Mbit/s (una vecchia Adsl, per intenderci).

Sono esclusi gli utenti che già hanno un servizio a banda larga ultraveloce di almeno 30 Mbit/s.

Non sono previsti limiti Isee, ma i richiedenti devono rispettare alcuni vincoli:

rispetto alle nuove attivazioni, possono accedere allo sconto solo le famiglie che non hanno avuto una connessione negli ultimi 6 mesi;

sono escluse le famiglie che hanno già beneficiato dei contributi della Fase 1.

Non occorre fare domanda.

I 100 euro saranno scontati direttamente dal fornitore (la società con cui si farà il contratto per Internet) sul prezzo di attivazione, se presente, e sull’importo del canone, compresa la fornitura del modem. Per i tempi di attivazione bisognerà attendere gli esiti della consultazione pubblica aperta da Infratel, che ha chiesto agli operatori del settore di esprimere, entro l’11 gennaio 2024, (come riportato nel documento riportato all'inizio di questo articolo( un parere sullo schema ideato dopo le consultazioni con la Commissione europea.