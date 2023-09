Benzina sopra 2 euro al litro: ecco le regioni in cui il prezzo è caro e quelle in cui è più conveniente

Dall'analisi dei dati medi regionali del Mimit da parte dell'Unione Nazionale Consumatori arriva un primato che davvero non piace: «Il prezzo della benzina supera il tetto dei 2 euro al litro in modalità self per la prima volta in molte regioni», informa l'UNC.

A voler essere chiari, era già avvenuto nella provincia autonoma di Bolzano nei giorni scorsi, e ciò avrebbe potuto preannunciare un trend negativo, e infatti «oggi è la volta delle prime regioni: Liguria e Basilicata, arrivano, rispettivamente, a 2,006 e 2,002 euro al litro».

Per di più, rischiano di passare il confine dei 2 euro altre tre regioni: Valle D'Aosta, Calabria e Sardegna. Al momento, le tre regioni si fermano a due euro esatti.

Archiviamo momentaneamente le regioni meno virtuose per indicare quelle che, al contrario, secondo quanto rilevato dall'associazione consumatori, stanno mostrando un andamento decisamente migliore: «Il Veneto, al primo posto con 1.961, in seconda posizione le Marche con 1,964, al terzo Umbria e Lazio, ex aequo con 1,974 euro al litro».

E il gasolio?

È presto detto: secondo i dati dell'UNC, per quanto riguarda il gasolio «ben 3 regioni, oltre alla provincia di Trento, sfondano oggi la soglia di 1,9 euro: Friuli Venezia Giulia, Molise e Toscana».

Leggermente meglio la Lombardia, che «passa da 1,887 di ieri a 1,900, non superando quel varco».

La situazione delle altre regioni non è migliore. Un totale «di 9 regioni, più le province di Bolzano e Trento», riferiscono le analisi, «sono oltre 1,9 euro al litro da giorni».

Guardando al prezzo assoluto di oggi, sottolinea Unc, «è sempre Bolzano ad essere la più cara (1,939 euro al litro), seguita da Liguria (1,932). Al terzo posto delle cattive, Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta, tutte con una media di 1,924 euro al litro. Le Marche sono invece la Regione migliore, con 1,877 euro al litro, seguite da Veneto (1,879) e Lazio (1,887)».