Sigarette, nuovi aumenti da oggi: per chi fuma un pacchetto al giorno +6 euro al mese

Nuova stangata sui fumatori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il prezzo dei marchi che non erano aumentati lo scorso 2 febbraio, quando l'importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto.

I nuovi aumenti

Tra i marchi interessati dall'aumento di oggi anche quelli più noti come, ad esempio le Camel, che aumentano di 20 centesimi a pacchetto. Per chi fuma un pacchetto al giorno si tratta di una spesa di 6 euro in più al mese, 72 euro in più l'anno. I nuovi aumenti marca per marca sono consultabili sul sito dell'agenzia dei Monopoli e delle Dogane che ha aggiornato oggi i listini dei prezzi al pubblico. Gli aumenti vengono annunciati anche sul sito della Fit, Federazione Italiana Tabaccai.

Le marche interessate

Ecco l'elenco (ripreso da Qui Finanza) con i nuovi prezzi al pacchetto aumentati da oggi 20 marzo, come indicato nel documento dell'Adm:

American Spirit Original Orange 6,50 euro al pacchetto;

American Spirit Original Yellow 6,50 euro al pacchetto;

Benzon & Hedges Gold 6,40 euro al pacchetto;

Camel Activate 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blu 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Camel Blue (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Blue 5,70 euro al pacchetto;

Camel Compact 5,50 euro al pacchetto

Camel Essential Blue 5,50 euro al pacchetto;

Camel Orange 5,70 euro al pacchetto;

Camel Silver 5,70 euro al pacchetto;

Camel White 5.70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (astuccio) 5,70 euro al pacchetto;

Camel Yellow (cartoccio) 5,40 euro al pacchetto;

Camel Yellow 100’s 5,70 euro al pacchetto;

Corset Marine 5,30 euro al pacchetto;

Corset Mauve 5,30 euro al pacchetto;

Corset Pink 5,30 euro al pacchetto;

Corset White 5,30 euro al pacchetto;

Glamour Blue 6,00 euro al pacchetto;

Glamour Pinks 6,00 euro al pacchetto;

Pueblo Blue 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo Classic 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo GT 5,70 euro al pacchetto;

Pueblo Orange 5,70 euro al pacchetto;

The King Blue 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Blue 4,90 euro al pacchetto;

The King Red 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Red 4,90 euro al pacchetto;

The King Silver 100’S 5,00 euro al pacchetto;

The King Silver 4,90 euro al pacchetto;

The King SSL Blue 5,00 euro al pacchetto

The King SSL White 5,00 euro al pacchetto;

The King Storm 100’S 5,00 euro al pacchetto;

Winston Blue 100s 5,30 euro al pacchetto;

Winston Blue 5,30 euro al pacchetto;

Winston Blue Super Line 5,30 euro al pacchetto;

Winston Expand 5,30 euro al pacchetto;

Winston Red 100s 5,30 euro al pacchetto;

Winston Red 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver 100S 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver 5,30 euro al pacchetto;

Winston Silver Super Line 5,30 euro al pacchetto;

Winston White 5,30 euro al pacchetto;

Winston White Super Line 5,30 euro al pacchetto.

La reazione del Codacons

Le entrate dello Stato garantite dalle accise sui tabacchi sono passate dai 10,23 miliardi di euro del 2015 ai 15 miliardi di euro stimati per il 2023, con un incremento di 4,77 miliardi di euro (+46,6%).

I fumatori in Italia

Secondo il presidente del Codacons Carlo Rienzi, non basta aumentare i prezzi delle sigarette per disincentivare il fumo, come dimostrano i dati degli ultimi anni. «In linea generale siamo favorevoli all'aumento dei prezzi dei prodotti che danneggiano la salute e mettono a rischio la vita umana, ma intervenire solo sui listini delle sigarette sembra sortire effetti solo sui conti dello Stato, e non sulla salute pubblica. - dichiara Rienzi - Tra il 2015 e il 2022, in base ai dati ufficiali dell'Iss, il numero di fumatori è sceso solo di 1 milione, passando da 11,5 milioni di persone (il 22% della popolazione) a 10,5 milioni (il 20,5% della popolazione). Questo dimostra che, oltre ad intervenire sui prezzi con innegabili vantaggi per le casse statali, serve avviare una battaglia serrata al fumo e alla dipendenza da fumo, con misure davvero efficaci che allontanino i cittadini, soprattutto i giovani, dalle sigarette», conclude il Presidente.