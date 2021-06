Le sette regole d'oro per la bolletta estiva, attenzione alle luci e ai consumi degli elettrodomestici

ANCONA - Dall’aria condizionata al frigorifero, sono diversi gli elettrodomestici che con l’arrivo del caldo rischiano di aumentare esponenzialmente i propri consumi. Adottando però piccole accortezze e utilizzando gli elettrodomestici con intelligenza, è possibile rispettare il pianeta ed evitare brutte sorprese in bolletta, senza dover rinunciare ad un ambiente sano e confortevole.



Per questo Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le tariffe di luce, gas e internet, ha stilato un vademecum con 7 consigli per affrontare l’estate senza gravare sulle bollette e riducendo sprechi e consumi. Per iniziare gestire al meglio i condizionatori, uno degli elettrodomestici più energivori: ogni impianto acceso per 6 ore al giorno aggiunge circa 25 euro alla bolletta mensile della luce. Importo destinato ad aumentare se manca la corretta manutenzione e il condizionatore presenta filtri troppo sporchi. Selectra consiglia di installare più dispositivi, dislocati in maniera intelligente, per evitare di tenere accesi quelli in zone della casa non frequentate, oppure di metterli più in alto possibile, perché l’aria fredda tende a scendere. Poi bisogna fare attenzione alla manutenzione periodica del frigorifero: gli elettrodomestici mal funzionanti consumano di più e possono anche essere pericolosi. Quindi bisogna cercare di minimizzare gli sprechi di luce: è consigliabile utilizzare le luci a Led sostituendole a quelle alogene o fluorescenti, consumando così il 90% in meno nel primo caso, e il 66% nel secondo. Evitare l’uso dell’asciugatrice approfittando del calore estivo. Utilizzare poi la lavastoviglie a pieno carico e lavaggi a basse temperature. Inoltre, per risparmiare un ulteriore 15% di energia, Selectra suggerisce di evitare il prelavaggio nella lavatrice e l’asciugatura nella lavastoviglie. Non dimenticare poi gli apparecchi in stand-by. Molti elettrodomestici e dispositivi elettronici consumano energia anche quando non sono in funzione, incidendo sui consumi dal 10 al 16%. E se gli elettrodomestici di ultima generazione ormai hanno ridotto il loro consumo in stand-by, dispositivi e console consumano ancora tanta energia elettrica se rimangono attaccati alla presa. Per questo, si consiglia di collegare tali dispositivi, dal televisore al pc, a una presa multipla dotata di interruttore che, una volta spenta, toglie completamente l’alimentazione a tutti gli apparecchi.

Infine preferire elettrodomestici di nuova generazione. In caso di acquisto di un elettrodomestico, è importante prestare attenzione all’etichetta energetica. Questa, infatti, ne indica la classe, termine con cui ci si riferisce alla “classifica” dei consumi dei vari dispositivi per kW/h: dalla classe A, che consuma la minor quantità di energia, alla classe G, che invece ne consuma la quantità maggiore. In particolare, grazie al Bonus Condizionatori si può approfittare di una detrazione fiscale fino al 65%.

