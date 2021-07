Risparmio, la domanda di consulenza in crescita come la raccolta

Continua a crescere il numero delle famiglie italiane che si affida alla consulenza finanziaria. Maggio si è chiuso per le reti di consulenza confermando una crescita tendenziale della raccolta: i dati rilevati da Assoreti indicano volumi netti positivi pari a 5 miliardi, in crescita del 23,3% rispetto allo scorso anno. Le scelte di investimento continuano a privilegiare i prodotti del risparmio gestito, sui quali si indirizza il 62,5% delle risorse raccolte (1,2 miliardi sui fondi comuni di investimento, 1,5 miliardi sul comparto assicurativo/previdenziale e 450 milioni sulle gestioni individuali). Il risparmio confluito sulla componente amministrata si attesta a 1,9 miliardi trainato dalla liquidità (1,7 miliardi) che aumenta anche per effetto del crescente numero di clienti (+19 mila unità). Il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno è di 23,6 miliardi, superiore del 25,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

(a cura di Assoreti)

