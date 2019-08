Sicurezza urbana, Ceriscioli arruola come consulente l'ex questore Italo D'Angelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA L’ex questore Italo D’Angelo, 69 anni, già consigliere comunale e capogruppo nella città dorica con la lista civica La Tua Ancona è stato arruolato dalla Regione come consulente per la sicurezza urbana. L'incarico era stato affidato lo scorso ottobre ma la determina era stata secretata. D'Angelo ha svolto uno studio preliminare e un progetto per una piattaforma digitale per migliorare la percezione della sicrezza urbana dei cittadini di tutte le Marche. Per questo la Regione gli ha liquidato una parcella di 32mila euro più Iva lo scorso 30 luglio.