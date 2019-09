Manovra, Conte: «Trovati i 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva»

governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati, c'è qualche cosa che ci manca ma siamo ambizioni», ha detto il premier Giuseppe Conte. «Oggi portiamo la Nadef in Cdm: è il primo documento ufficiale che preannuncia la manovra di bilancio». Ilha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell', 23 miliardi sono stati trovati, c'è qualche cosa che ci manca ma siamo ambizioni», ha detto il premier

«Il mio obiettivo è consentire di abbassare l'Iva e stiamo lavorando per far scendere l'Iva sulle bollette dal 10 al 5 così come abbassare all'1 l'iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta. Ma per fare questo - ha aggiunto Conte - bisogna incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante e per fare questo il piano è dare a tutti la possibilità di accedere a mezzi elettronici di pagamenti a costo zero». «Il mio obiettivo è più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, lo abbiamo scritto nel programma», ha proseguito parlando di cuneo fiscale.

