Alitalia, Conte: «Francesco Caio presidente della nuova società, ad Fabio Lazzerini»

Alitalia, il premier Giuseppe Conte annuncia con un post su Facebook i nuovi vertici della compagnia aerea: «Francesco Caio presidente della nuova società, ad Fabio Lazzerini». «Abbiamo individuato Francesco Caio quale presidente della nuova società, e Fabio Lazzerini quale amministratore delegato», scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebbok. «Il vertice neo-designato potrà da subito lavorare, con gli advisor già individuati dal ministero dell'Economia, al nuovo piano industriale, che sarà poi notificato alla Commissione Europea», aggiunge Conte.

In questi giorni abbiamo lavorato al dossier Alitalia in modo da procedere rapidamente alla sottoscrizione della nuova società, tramite un decreto proposto dal ministro Gualtieri e cofirmato dai ministri De Micheli, Patuanelli e Catalfo. Abbiamo condiviso le linee guida che orienteranno il piano industriale, che dovrà consentire il perseguimento di strategie aziendali nel segno della economicità di gestione, in modo da affrontare, con piena capacità competitiva, le complesse sfide del mercato dei trasporti aerei post-Covid 19». L'indiviuduazione del vertice è avvenuta «nell'ambito della condivisione di questa strategia complessiva, che prevede anche una riforma del trasporto aereo nazionale». Conte sottolinea che «questa decisione consente una risolutiva accelerazione del progetto riguardante la nuova compagnia, come prefigurato nel decreto rilancio. Abbiamo fretta di procedere e di rilanciare un vettore nazionale che possa offrire le massime garanzie non solo di una gestione aziendale efficace ed efficiente, ma anche di valorizzazione dell'intero sistema dei trasporti nazionali, approfittando delle occasioni che l'intermodalità e la nuova fase mondiale possono offrire al nostro mercato dei trasporti aerei, che è il secondo in Europa»

Ilva, Conte: coinvestimento pubblico Invitalia, nel vivo la trattativa con ArcelorMittal. «Sull'Ilva stiamo procedendo proprio in questi giorni per definiere il coinvestimento pubblico e dare così attuazione agli accordi già sottoscritti il 4 marzo scorso. Il soggetto individuato a questo fine è Invitalia e la trattativa con Arcelor Mittal per definire i dettagli della nuova governance è entrata nel vivo. Ci siamo ripromessi di raggiungere ambiziosi obiettivi, ambientali e occupazionali, e siamo ben determinati a rispettare questo impegno». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook in cui sottolinea che «prosegue senza sosta l'azione del Governo».

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA