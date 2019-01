WhatsApp contro gli spioni per aprire le chat servirà l'impronta digitale

WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e al riparo dagli ‘spioni’: una nuova funzionalità è infatti in arrivo, già sperimentata nella versione alpha, per ora solo sui dispositivi Android. Si tratta di unaalle nostre chat che utilizza l’impronta digitale.In poche parole,e leggere le nostre conversazioni sul nostro smartphone, non potrà farlo, perché per accedere alle stesse servirà. Ci vorranno mesi perché questa funzione arrivi sugli smartphone di tutti, sia Android che iOS: per i telefoni che invece non hanno questa funzione, ci sarà un semico.